Сообщение klonik » Сегодня, 11:10

Здравствуйте, у меня мама руководит небольшой строительной фирмой, которая была отцом основана. Там так-то ничего сложного, сотрудники все проверенные, разбираются во всем даже лучше ее. Но вот сейчас появилась возможность перейти на новый уровень, взять хороший объект. И все бы ничего, но он считается объектом культурного наследия, поэтому у работников должно быть образование. Где быстро его получить?