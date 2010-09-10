Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:10

Здравствуйте, у меня мама руководит небольшой строительной фирмой, которая была отцом основана. Там так-то ничего сложного, сотрудники все проверенные, разбираются во всем даже лучше ее. Но вот сейчас появилась возможность перейти на новый уровень, взять хороший объект. И все бы ничего, но он считается объектом культурного наследия, поэтому у работников должно быть образование. Где быстро его получить?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:48

Здравствуйте, сотрудники не только обучение должны пройти, но и компания вашей мамы в целом лицензию получить. Только с ней компания допускается к проведению подобных работ. Из быстрых вариантов могу вам посоветовать сюда https://krasnoyarsk.stroyurist.ru/servi ... inkultury/ обратиться, в прошлом году нам по работе срочно требовалось группу обучить, но немного в другой сфере. Подход их к работе очень понравился, у нас все получилось.
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