Сообщение klonik » Сегодня, 11:49

Девочки, а как часто вы меняете себе телефоны? Я, например, хожу уже год, вышла новая модель, попросила мужу купить. А он смотрит на меня и не понимает зачем. Говорит, что мой телефон очень хорошо себя чувствует, разница между моей моделью и новой небольшая, смысла нет. И не понимает, что модель то устарела. Или я как-то не так думаю?