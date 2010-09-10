Смартфон Xiaomi
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Смартфон Xiaomi
Девочки, а как часто вы меняете себе телефоны? Я, например, хожу уже год, вышла новая модель, попросила мужу купить. А он смотрит на меня и не понимает зачем. Говорит, что мой телефон очень хорошо себя чувствует, разница между моей моделью и новой небольшая, смысла нет. И не понимает, что модель то устарела. Или я как-то не так думаю?
Re: Смартфон Xiaomi
Ну как вам сказать, думать именно так вы, конечно, право имеете. Только вот ответьте: чем вам так важна новая модель? Если вам важно, что о вас подумают окружающие, то вам бы стоит подумать об этом. Объективно не вижу никакой необходимости менять телефон, которому всего год на телефон такой же, только новый. Xiaomi Уфа еще три года назад мне предложили тот телефон, с которым я хожу – и знаете, мне другого и не надо, пусть и не новый.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей