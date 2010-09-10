Смартфон Xiaomi

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Смартфон Xiaomi

Сообщение klonik » 03 фев 2021, 11:49

Девочки, а как часто вы меняете себе телефоны? Я, например, хожу уже год, вышла новая модель, попросила мужу купить. А он смотрит на меня и не понимает зачем. Говорит, что мой телефон очень хорошо себя чувствует, разница между моей моделью и новой небольшая, смысла нет. И не понимает, что модель то устарела. Или я как-то не так думаю?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение zevc » 03 фев 2021, 13:08

Ну как вам сказать, думать именно так вы, конечно, право имеете. Только вот ответьте: чем вам так важна новая модель? Если вам важно, что о вас подумают окружающие, то вам бы стоит подумать об этом. Объективно не вижу никакой необходимости менять телефон, которому всего год на телефон такой же, только новый. Xiaomi Уфа еще три года назад мне предложили тот телефон, с которым я хожу – и знаете, мне другого и не надо, пусть и не новый.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение irinakotova » Сегодня, 09:57

klonik писал(а):Девочки, а как часто вы меняете себе телефоны? Я, например, хожу уже год, вышла новая модель, попросила мужу купить. А он смотрит на меня и не понимает зачем. Говорит, что мой телефон очень хорошо себя чувствует, разница между моей моделью и новой небольшая, смысла нет. И не понимает, что модель то устарела. Или я как-то не так думаю?

купила такой недавно для своего малого
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение irinakotova » Сегодня, 10:02

zevc писал(а):Ну как вам сказать, думать именно так вы, конечно, право имеете. Только вот ответьте: чем вам так важна новая модель? Если вам важно, что о вас подумают окружающие, то вам бы стоит подумать об этом. Объективно не вижу никакой необходимости менять телефон, которому всего год на телефон такой же, только новый. еще три года назад мне предложили тот телефон, с которым я хожу – и знаете, мне другого и не надо, пусть и не новый.

вы задаете правильные вопросы)
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 16:55

klonik писал(а):Девочки, а как часто вы меняете себе телефоны? Я, например, хожу уже год, вышла новая модель, попросила мужу купить. А он смотрит на меня и не понимает зачем. Говорит, что мой телефон очень хорошо себя чувствует, разница между моей моделью и новой небольшая, смысла нет. И не понимает, что модель то устарела. Или я как-то не так думаю?


может вопрос в цене? думаю, ваш муж же оценивает семейный бюджет и хочет сэкономить.
не хотите посмотреть какую то просто другуюю модель? вот тут есть лучшие бюджетные смартфоны, которые не так ударят по карману :)
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