zevc писал(а): Ну как вам сказать, думать именно так вы, конечно, право имеете. Только вот ответьте: чем вам так важна новая модель? Если вам важно, что о вас подумают окружающие, то вам бы стоит подумать об этом. Объективно не вижу никакой необходимости менять телефон, которому всего год на телефон такой же, только новый. еще три года назад мне предложили тот телефон, с которым я хожу – и знаете, мне другого и не надо, пусть и не новый.