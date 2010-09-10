Смартфон Xiaomi

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Смартфон Xiaomi

Сообщение klonik » 03 фев 2021, 11:49

Девочки, а как часто вы меняете себе телефоны? Я, например, хожу уже год, вышла новая модель, попросила мужу купить. А он смотрит на меня и не понимает зачем. Говорит, что мой телефон очень хорошо себя чувствует, разница между моей моделью и новой небольшая, смысла нет. И не понимает, что модель то устарела. Или я как-то не так думаю?
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение zevc » 03 фев 2021, 13:08

Ну как вам сказать, думать именно так вы, конечно, право имеете. Только вот ответьте: чем вам так важна новая модель? Если вам важно, что о вас подумают окружающие, то вам бы стоит подумать об этом. Объективно не вижу никакой необходимости менять телефон, которому всего год на телефон такой же, только новый. Xiaomi Уфа еще три года назад мне предложили тот телефон, с которым я хожу – и знаете, мне другого и не надо, пусть и не новый.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение irinakotova » 11 окт 2021, 09:57

klonik писал(а):Девочки, а как часто вы меняете себе телефоны? Я, например, хожу уже год, вышла новая модель, попросила мужу купить. А он смотрит на меня и не понимает зачем. Говорит, что мой телефон очень хорошо себя чувствует, разница между моей моделью и новой небольшая, смысла нет. И не понимает, что модель то устарела. Или я как-то не так думаю?

купила такой недавно для своего малого
Вернуться к началу
Аватара пользователя
irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение irinakotova » 11 окт 2021, 10:02

zevc писал(а):Ну как вам сказать, думать именно так вы, конечно, право имеете. Только вот ответьте: чем вам так важна новая модель? Если вам важно, что о вас подумают окружающие, то вам бы стоит подумать об этом. Объективно не вижу никакой необходимости менять телефон, которому всего год на телефон такой же, только новый. еще три года назад мне предложили тот телефон, с которым я хожу – и знаете, мне другого и не надо, пусть и не новый.

вы задаете правильные вопросы)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение Kirill23 » 11 окт 2021, 16:55

klonik писал(а):Девочки, а как часто вы меняете себе телефоны? Я, например, хожу уже год, вышла новая модель, попросила мужу купить. А он смотрит на меня и не понимает зачем. Говорит, что мой телефон очень хорошо себя чувствует, разница между моей моделью и новой небольшая, смысла нет. И не понимает, что модель то устарела. Или я как-то не так думаю?


может вопрос в цене? думаю, ваш муж же оценивает семейный бюджет и хочет сэкономить.
не хотите посмотреть какую то просто другуюю модель? вот тут есть лучшие бюджетные смартфоны, которые не так ударят по карману :)
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение gonchar84 » 18 окт 2021, 10:41

irinakotova писал(а):
klonik писал(а):Девочки, а как часто вы меняете себе телефоны? Я, например, хожу уже год, вышла новая модель, попросила мужу купить. А он смотрит на меня и не понимает зачем. Говорит, что мой телефон очень хорошо себя чувствует, разница между моей моделью и новой небольшая, смысла нет. И не понимает, что модель то устарела. Или я как-то не так думаю?

купила такой недавно для своего малого

А вы в магазине покупали или через интернет заказывали?
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение derigor » 18 окт 2021, 10:49

gonchar84 писал(а):
irinakotova писал(а):
klonik писал(а):Девочки, а как часто вы меняете себе телефоны? Я, например, хожу уже год, вышла новая модель, попросила мужу купить. А он смотрит на меня и не понимает зачем. Говорит, что мой телефон очень хорошо себя чувствует, разница между моей моделью и новой небольшая, смысла нет. И не понимает, что модель то устарела. Или я как-то не так думаю?

купила такой недавно для своего малого

А вы в магазине покупали или через интернет заказывали?

Я заметил, что если покупать через интернет телефоны, то они обходятся дешевле. Поэтому при помощи платёжного сервиса City24 , заказал телефон в интернет-магазине. Практически на тысячу гривен дешевое обошёлся.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Смартфон Xiaomi

Сообщение Вероника Климова » Сегодня, 16:03

Я вот склонна доверять этой марке. Она хорошие смартфоны выпускает
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей