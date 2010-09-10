Туры из Перми
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Туры из Перми
Добрый день. Всегда старалась брать отпуск летом, чтобы съездить отдохнуть. В этом году у меня очень плотный график, и отпуск мне брать некогда. Но мне бы очень хотелось отдохнуть. Как и куда можно съездить хотя бы на выходные?
Re: Туры из Перми
Добрый день. Я очень люблю путешествовать. Но мои путешествия не большие. С отпуском у меня тоже беда, года три не была там наверное, очень много работы когда у тебя свое дело. Но я стараюсь по выходным отдохнуть, вот и беру себе туры выходного дня тут https://zolotoy-kompas.ru/aktiv/pvd . В последний раз это была поездка в горы, на снегоходах. Как же там красиво было. Организаторы просто молодцы.
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