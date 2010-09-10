Сообщение klonik » Сегодня, 11:59

Добрый день. Всегда старалась брать отпуск летом, чтобы съездить отдохнуть. В этом году у меня очень плотный график, и отпуск мне брать некогда. Но мне бы очень хотелось отдохнуть. Как и куда можно съездить хотя бы на выходные?