Сообщение zevc » Сегодня, 13:57

Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, планирую сходить к ортодонту и проконсультироваться по поводу установки элайнеров. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?