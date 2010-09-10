Сообщение zevc » Сегодня, 15:16

Привет, всем. Не думала, что так сложно будет выбор остановить на какой-то одной компании Санкт-Петербурга, чтобы заказать изготовление зеркала. Расскажите, с какими организациями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему сделали такой выбор?