Сообщение zevc » Сегодня, 15:32

Здравствуйте. Меня волнует сейчас только один вопрос, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы оставить заявку на аренду автовышки? Буду признательна, если отпишетесь и поделитесь ссылками на сайты компаний, с которыми приходилось вести сотрудничество в Липецке.