Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

polpol Гость RZN.info Сообщения: 125 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02 Квартальные календари с часами Цитата Сообщение polpol » Сегодня, 02:01 Начальство всё ищет новые виды рекламы и озадачивает постоянно этим именно меня. Вот в очередной раз начальник где то увидел календарь с часами и теперь я должен найти типографию в которой можно заказать квартальные календари с часами, и сделать так чтобы реклама работала с полной отдачей. Нашел в сети сайт типографии «ИНТЕРСЕРВИС», вроде бы они изготавливают такие календари. Может кто из форумчан уже заказывал что то в этой типографии - отпишитесь в теме. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»