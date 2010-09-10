Квартальные календари с часами

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Квартальные календари с часами

Сообщение polpol » Сегодня, 02:01

Начальство всё ищет новые виды рекламы и озадачивает постоянно этим именно меня. Вот в очередной раз начальник где то увидел календарь с часами и теперь я должен найти типографию в которой можно заказать квартальные календари с часами, и сделать так чтобы реклама работала с полной отдачей. Нашел в сети сайт типографии «ИНТЕРСЕРВИС», вроде бы они изготавливают такие календари. Может кто из форумчан уже заказывал что то в этой типографии - отпишитесь в теме.
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