Квартальные календари с часами
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Квартальные календари с часами
Начальство всё ищет новые виды рекламы и озадачивает постоянно этим именно меня. Вот в очередной раз начальник где то увидел календарь с часами и теперь я должен найти типографию в которой можно заказать квартальные календари с часами, и сделать так чтобы реклама работала с полной отдачей. Нашел в сети сайт типографии «ИНТЕРСЕРВИС», вроде бы они изготавливают такие календари. Может кто из форумчан уже заказывал что то в этой типографии - отпишитесь в теме.
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