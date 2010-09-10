Музыка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Музыка
Всем привет. Я решила изучить в интернете как минимум несколько сайтов с музыкой, чтобы потом выбор остановить на одной площадке и начать скачивать песни совершенно бесплатно. Что скажете?
Re: Музыка
Скажу, что всегда нужно сравнивать условия, которыми готовы порадовать разные виртуальные музыкальные площадки. Мне удалось найти сайт, на страницах которого не нужно проходить регистрацию и указывать личные данные. Советую вам прямо сейчас перейти по ссылке https://zamp3.net/ чтобы ознакомиться с лучшими треками всех времён и народов. Не стесняйтесь открывать для себя удивительный и безграничный мир отечественных и зарубежных исполнителей, поэтому – решила отписаться и проконсультировать, сразу поделиться полезным контактом.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: VasiLissa и 1 гость