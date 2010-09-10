Музыка

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Музыка

Сообщение klonik » 05 фев 2021, 11:34

Всем привет. Я решила изучить в интернете как минимум несколько сайтов с музыкой, чтобы потом выбор остановить на одной площадке и начать скачивать песни совершенно бесплатно. Что скажете?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Музыка

Сообщение zevc » 05 фев 2021, 12:00

Скажу, что всегда нужно сравнивать условия, которыми готовы порадовать разные виртуальные музыкальные площадки. Мне удалось найти сайт, на страницах которого не нужно проходить регистрацию и указывать личные данные. Советую вам прямо сейчас перейти по ссылке https://zamp3.net/ чтобы ознакомиться с лучшими треками всех времён и народов. Не стесняйтесь открывать для себя удивительный и безграничный мир отечественных и зарубежных исполнителей, поэтому – решила отписаться и проконсультировать, сразу поделиться полезным контактом.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Музыка

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 00:33

А вы пробовали слушать радио? Просто порой сложно находить новую музыку, приходится слушать свой плейлист на повторе. Но хочется же каких то перемен, хотя бы на музыкальном фронте. Вот https://ruradio.net/pskov/radio-rekord- ... WDK9f0O0zg мое любимое радио Рекорд Псков, можно онлайн слушать его. Я в наушниках только эту радиостанцию и слушаю. Потому что музыка здесь действительно крутая. И слушать радио ... в этом есть некая атмосфера, ведь ты не знаешь какая песня включится дальше. Попробуйте, я думаю, что вам понравится.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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