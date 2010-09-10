Салон красоты
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Салон красоты
Добрый день. Я сменила место работы. Работа хорошая, зарплата прекрасная, но вот мне сказали, что должен быть красивый маникюр. А я даже не знаю, где и кто делает? В коллективе еще ни с кем не знакома путью-то. Вот спрашиваю вас, где?
Re: Салон красоты
Здравствуй. У меня дочка работает в крупной компании, она так сказать представляет лицо компании. Все кто к ним приходят, обращаются сначала к ней, а только потом их провожают в тот или иной кабинет, к тому или иному человеку, в общем, кому куда надо. Так вот ей не только маникюр нужен красивый и аккуратный, она просто должна быть всегда красивой. Она у меня ходит в салон красоты Электросталь. Сходи и ты к ним. Дочке очень нравится.
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