Салон красоты

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Салон красоты

Сообщение zevc » Сегодня, 16:11

Добрый день. Я сменила место работы. Работа хорошая, зарплата прекрасная, но вот мне сказали, что должен быть красивый маникюр. А я даже не знаю, где и кто делает? В коллективе еще ни с кем не знакома путью-то. Вот спрашиваю вас, где?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Салон красоты

Сообщение klonik » Сегодня, 16:40

Здравствуй. У меня дочка работает в крупной компании, она так сказать представляет лицо компании. Все кто к ним приходят, обращаются сначала к ней, а только потом их провожают в тот или иной кабинет, к тому или иному человеку, в общем, кому куда надо. Так вот ей не только маникюр нужен красивый и аккуратный, она просто должна быть всегда красивой. Она у меня ходит в салон красоты Электросталь. Сходи и ты к ним. Дочке очень нравится.
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