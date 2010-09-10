Сообщение zevc » Сегодня, 16:11

Добрый день. Я сменила место работы. Работа хорошая, зарплата прекрасная, но вот мне сказали, что должен быть красивый маникюр. А я даже не знаю, где и кто делает? В коллективе еще ни с кем не знакома путью-то. Вот спрашиваю вас, где?