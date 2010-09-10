Салон красоты

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Салон красоты

Сообщение zevc » 07 фев 2021, 16:11

Добрый день. Я сменила место работы. Работа хорошая, зарплата прекрасная, но вот мне сказали, что должен быть красивый маникюр. А я даже не знаю, где и кто делает? В коллективе еще ни с кем не знакома путью-то. Вот спрашиваю вас, где?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Салон красоты

Сообщение klonik » 07 фев 2021, 16:40

Здравствуй. У меня дочка работает в крупной компании, она так сказать представляет лицо компании. Все кто к ним приходят, обращаются сначала к ней, а только потом их провожают в тот или иной кабинет, к тому или иному человеку, в общем, кому куда надо. Так вот ей не только маникюр нужен красивый и аккуратный, она просто должна быть всегда красивой. Она у меня ходит в салон красоты Электросталь. Сходи и ты к ним. Дочке очень нравится.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Салон красоты

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 20:04

Привет! Моя девушка попросила меня помочь ей с выбором салона красоты, просто она в Санкт-Петербург переехала недавно, а это мой родной город, но я тоже салонами красоты особо не интересовался. Хорошо что нашел в интернете официальный сайт - victoria-salon.ru салона красоты и девушка записалась на нужные ей процедуры, хороший салон красоты. Рекомендую!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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