ОСАГО
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ОСАГО
Кто мне может подсказать по поводу оформления ОСАГО? В интернете ищу информацию, так и не разобралась. В общем, есть у нас с мамой машина, осталась от отца. Мы не ездим, я только еще учусь в автошколе. Надо ли на нее страховку оформлять или как?
Re: ОСАГО
Нет, на машину страховку надо делать только если вы на ней ездите. То есть вот как на права сдадите, удостоверение получите, заходите сюда https://e-osago.ru/ и делаете полис. Без него ездить нельзя, штраф выпишут. Ну а если машина просто стоит, то она никак не может в ДТП попасть и, значит, можно и без страховки обойтись. За отсутствие ОСАГО на машину, которая стоит в гараже, не штрафуют 100%.
Re: ОСАГО
Вы можете оформить онлайн ОСАГО без проблем
Re: ОСАГО
Расскажу как я оформляла ОСАГО во Львове. Зашла на сайт компании Файненс юа, выбрала из всех предложенных самый подходящий страховой полис и заполнила электронную форму. Весь процесс занял минут 30, хотя раньше при автостраховании приходилось часами сидеть в офисе страховой компании.
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