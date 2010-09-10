Сообщение klonik » 08 фев 2021, 14:10

Кто мне может подсказать по поводу оформления ОСАГО? В интернете ищу информацию, так и не разобралась. В общем, есть у нас с мамой машина, осталась от отца. Мы не ездим, я только еще учусь в автошколе. Надо ли на нее страховку оформлять или как?