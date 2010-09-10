ОСАГО

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

ОСАГО

Сообщение klonik » 08 фев 2021, 14:10

Кто мне может подсказать по поводу оформления ОСАГО? В интернете ищу информацию, так и не разобралась. В общем, есть у нас с мамой машина, осталась от отца. Мы не ездим, я только еще учусь в автошколе. Надо ли на нее страховку оформлять или как?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: ОСАГО

Сообщение zevc » 08 фев 2021, 15:13

Нет, на машину страховку надо делать только если вы на ней ездите. То есть вот как на права сдадите, удостоверение получите, заходите сюда https://e-osago.ru/ и делаете полис. Без него ездить нельзя, штраф выпишут. Ну а если машина просто стоит, то она никак не может в ДТП попасть и, значит, можно и без страховки обойтись. За отсутствие ОСАГО на машину, которая стоит в гараже, не штрафуют 100%.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: ОСАГО

Сообщение Изаура » Вчера, 18:26

Вы можете оформить онлайн ОСАГО без проблем
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: ОСАГО

Сообщение Изаура » Вчера, 18:36

Расскажу как я оформляла ОСАГО во Львове. Зашла на сайт компании Файненс юа, выбрала из всех предложенных самый подходящий страховой полис и заполнила электронную форму. Весь процесс занял минут 30, хотя раньше при автостраховании приходилось часами сидеть в офисе страховой компании.
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