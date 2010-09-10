Подскажите
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Подскажите
Всем привет. Приехала я тут к бабушке в гости. И о боже. Я просто в шоке. У нее пол паркетный пришел в такое ужасающее состояние. Я его и так и сяк, а он ну ни как не хочет приобретать нормальный вид. Чем бы его еще попробовать вернуть к жизни?
Re: Подскажите
Здравствуйте. У меня дома тоже паркетный пол. А еще у меня двое маленьких детей, которые ползают со всем, что у них попадается под руку по этому паркету, а это и еда, и игрушки и стулья, которые они уже начали возить туда-сюда. Жуть в общем. Так вот, у меня супруг купил масло для паркета, посмотри сюда . Он у меня дважды прошелся и все, он опять как новенький. Попробуй. Надеюсь, и тебе поможет.
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