Сообщение klonik » Сегодня, 14:45

Всем привет. Приехала я тут к бабушке в гости. И о боже. Я просто в шоке. У нее пол паркетный пришел в такое ужасающее состояние. Я его и так и сяк, а он ну ни как не хочет приобретать нормальный вид. Чем бы его еще попробовать вернуть к жизни?