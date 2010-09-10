Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 08 фев 2021, 14:45

Всем привет. Приехала я тут к бабушке в гости. И о боже. Я просто в шоке. У нее пол паркетный пришел в такое ужасающее состояние. Я его и так и сяк, а он ну ни как не хочет приобретать нормальный вид. Чем бы его еще попробовать вернуть к жизни?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 350
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 08 фев 2021, 15:20

Здравствуйте. У меня дома тоже паркетный пол. А еще у меня двое маленьких детей, которые ползают со всем, что у них попадается под руку по этому паркету, а это и еда, и игрушки и стулья, которые они уже начали возить туда-сюда. Жуть в общем. Так вот, у меня супруг купил масло для паркета, посмотри сюда . Он у меня дважды прошелся и все, он опять как новенький. Попробуй. Надеюсь, и тебе поможет.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Подскажите

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 15:00

Привет. Я лично от себя тебе могу ещё порекомендовать не забывать поддерживать время от времени оптимальное состояние покрытия. За услугами по ремонту паркета советую обращаться dok-parket.ru-remont-parketa к специалистам с данного сайта, они знают, как правильно ладить с таким покрытием.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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