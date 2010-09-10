Гитара для ребенка

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Гитара для ребенка

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 16:28

Как правильно выбрать гитару для ребенка? Есть какие-то рекомендации?
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