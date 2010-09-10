Гитара для ребенка
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Гитара для ребенка
Как правильно выбрать гитару для ребенка? Есть какие-то рекомендации?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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