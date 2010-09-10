Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.



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Как правильно выбрать гитару для ребенка? Есть какие-то рекомендации?

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