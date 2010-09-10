Гитара для ребенка
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Гитара для ребенка
Как правильно выбрать гитару для ребенка? Есть какие-то рекомендации?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Гитара для ребенка
А ребенку сколько лет? При выборе гитары для ребенка, нужно учитывать несколько критерий. Главное, чтобы ученику хватило сил удержать гитару и правильно зажать струны. Вот на этом https://mnogomamok.ru/ufanews/2856/ сайте, можете почитать подробную информацию и рекомендации, касательно выбора гитары для ребенка.
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