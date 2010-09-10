Дизайнерское оформление
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Дизайнерское оформление
Хочу к 8 марта установить инсталляцию, какие компании занимаются изготовлением таких зон??
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Дизайнерское оформление
Компания "Prime Decoration " выполняет праздничное оформление города на любой праздник. Инсталляция это вообще топовый вариант, мы заказывали подобную конструкцию на день города, и люди больше всего обращали внимание именно на неё, видимо мода сейчас такая. Компания с большим стажем и работают быстро, обычно заказ в течение недели уже готов) Примеры готовых работ можно посмотреть прямо на сайте и сделать вывод.
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