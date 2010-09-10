Сварочное оборудование

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Сварочное оборудование

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 19:21

Коллеги, кто знает, где у нас в городе есть в наличии хороший выбор сварочного оборудования? Нам в автосервис нужно купить сварочный полуавтомат.
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