Недвижимость Дубае

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Недвижимость Дубае

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 09:57

Как сейчас с недвижимостью в Дубае? Реально ли купить? И это нужно туда лететь чтобы оформить все документы?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей