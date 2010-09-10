Недвижимость Дубае
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Недвижимость Дубае
Как сейчас с недвижимостью в Дубае? Реально ли купить? И это нужно туда лететь чтобы оформить все документы?
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