Недвижимость Дубае
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Недвижимость Дубае
Как сейчас с недвижимостью в Дубае? Реально ли купить? И это нужно туда лететь чтобы оформить все документы?
Re: Недвижимость Дубае
Купить реально, если у Вас есть финансы. Так как средняя стоимость квадратного метра 3 000 USD. Но поверьте под моим подсчетам в Москве или в Питере купить квартиру будет гораздо дороже. Хотя инвестировать в жилье в Дубе, будет намного выгоднее, при ее сдаче она окупиться через 10 лет, а в России через 39. Можете посмотреть элитные апартаменты в Дубае и ОАЭ на сайте, а так же почитать условия.
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