Недвижимость Дубае

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Недвижимость Дубае

Сообщение Алехандро Пенгер » 10 фев 2021, 09:57

Как сейчас с недвижимостью в Дубае? Реально ли купить? И это нужно туда лететь чтобы оформить все документы?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Недвижимость Дубае

Сообщение РусланР » Сегодня, 11:57

Купить реально, если у Вас есть финансы. Так как средняя стоимость квадратного метра  3 000 USD. Но поверьте под моим подсчетам в Москве или в Питере купить квартиру будет гораздо дороже. Хотя инвестировать в жилье в Дубе, будет намного выгоднее, при ее сдаче она окупиться через 10 лет, а в России через 39. Можете посмотреть элитные апартаменты в Дубае и ОАЭ  на сайте, а так же почитать условия. 
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