где заказать стеклянные полки

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

где заказать стеклянные полки

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 фев 2021, 11:44

Кто знает, где можно заказать стеклянные полки? Хорошего качества, для ванной комнаты.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 234
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: где заказать стеклянные полки

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:30

Мне тоже нравится когда все стильно и красиво, в не зависимости от того какая это комната в квартире. Мы  с мужем стеклянные полки на заказ делали тут в ванную. Качество просто отменное, а так же они устойчивые к температурным перепадам и  повышенной влажности. Изготовлены из прочного закаленного стекла  с применением надёжной фурнитуры. Так что можете смело заказывать и не боятся за качество.
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