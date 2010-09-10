где заказать стеклянные полки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
где заказать стеклянные полки
Кто знает, где можно заказать стеклянные полки? Хорошего качества, для ванной комнаты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 234
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: где заказать стеклянные полки
Мне тоже нравится когда все стильно и красиво, в не зависимости от того какая это комната в квартире. Мы с мужем стеклянные полки на заказ делали тут в ванную. Качество просто отменное, а так же они устойчивые к температурным перепадам и повышенной влажности. Изготовлены из прочного закаленного стекла с применением надёжной фурнитуры. Так что можете смело заказывать и не боятся за качество.
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