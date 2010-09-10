где взять деньги

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

где взять деньги

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:24

Моя мама попала в больницу,Слава Богу ничего страшного, но мне срочно нужны деньги .Где можно взять в займ без лишней возни?
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