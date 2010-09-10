где взять деньги
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
где взять деньги
Моя мама попала в больницу,Слава Богу ничего страшного, но мне срочно нужны деньги .Где можно взять в займ без лишней возни?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: где взять деньги
Мда, конечно вот это беда. Вообще срочные займы на карту можешь глянуть на портале Финансист. Там есть список банков которые могут помочь тебе в этом вопросе без лишней мороки с документами. Я сама там брала уже не раз, проценты маленькие , так что не почувствуешь что за что-то переплатил. А самое главное, что деньги быстро поступают на счет. Маме передавай скорейшего выздоровления.
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