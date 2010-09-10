где взять деньги

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

где взять деньги

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 фев 2021, 17:24

Моя мама попала в больницу,Слава Богу ничего страшного, но мне срочно нужны деньги .Где можно взять в займ без лишней возни?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: где взять деньги

Сообщение Наташа Швец » 17 фев 2021, 15:42

Мда, конечно вот это беда. Вообще  срочные займы на карту можешь глянуть на портале Финансист. Там есть список банков которые могут помочь тебе в этом вопросе без лишней мороки с документами. Я сама там брала уже не раз, проценты маленькие , так что не почувствуешь что за что-то переплатил. А самое главное, что деньги быстро поступают на счет. Маме передавай скорейшего выздоровления.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: где взять деньги

Сообщение Наташа Швец » 12 мар 2021, 11:51

Хм,я раньше слышал за этот сайт Финансист, сейчас зайду посмотрю. Спасибо большое вам за совет,Наталья)
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: где взять деньги

Сообщение Шапошникова » 25 авг 2021, 10:42

где взять деньги
Если именно срочно то наверное только банк или МФО помогут. А если вообще где заработать деньги на жизнь могу рекомендовать зарегистрироваться на https://2captcha.com/ Потратив несколько часов в день можно получить хорошую прибавку к стипендии или зарплате. Научиться очень легко заполнять КАПЧУ. Даже мой ребенок без труда справляется.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: где взять деньги

Сообщение derigor » Сегодня, 09:42

Алексей Кобзарь писал(а):Моя мама попала в больницу,Слава Богу ничего страшного, но мне срочно нужны деньги .Где можно взять в займ без лишней возни?

Многие банки, сейчас кредитный карты дают довольно просто. Можете попробовать оформить её.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: где взять деньги

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 10:02

derigor писал(а):
Алексей Кобзарь писал(а):Моя мама попала в больницу,Слава Богу ничего страшного, но мне срочно нужны деньги .Где можно взять в займ без лишней возни?

Многие банки, сейчас кредитный карты дают довольно просто. Можете попробовать оформить её.

Да, у меня кстати есть такая карта, часто её использую. Только нужно вовремя гасить кредит , что бы проценты не набегали. Если это успеть сделать, то ни какой дополнительной платы не взимается. Там 50 дней без процентов.
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