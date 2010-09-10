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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 6 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Re: где взять деньги Цитата Сообщение Шапошникова » 25 авг 2021, 10:42 где взять деньги Если именно срочно то наверное только банк или МФО помогут. А если вообще где заработать деньги на жизнь могу рекомендовать зарегистрироваться на Если именно срочно то наверное только банк или МФО помогут. А если вообще где заработать деньги на жизнь могу рекомендовать зарегистрироваться на https://2captcha.com/ Потратив несколько часов в день можно получить хорошую прибавку к стипендии или зарплате. Научиться очень легко заполнять КАПЧУ. Даже мой ребенок без труда справляется. Вернуться к началу

derigor Гость RZN.info Сообщения: 100 Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30 Re: где взять деньги Цитата Сообщение derigor » 18 окт 2021, 09:42 Алексей Кобзарь писал(а): Моя мама попала в больницу,Слава Богу ничего страшного, но мне срочно нужны деньги .Где можно взять в займ без лишней возни?

Многие банки, сейчас кредитный карты дают довольно просто. Можете попробовать оформить её. Многие банки, сейчас кредитный карты дают довольно просто. Можете попробовать оформить её. Вернуться к началу

gonchar84 Гость RZN.info Сообщения: 111 Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56 Re: где взять деньги Цитата Сообщение gonchar84 » 18 окт 2021, 10:02 derigor писал(а): Алексей Кобзарь писал(а): Моя мама попала в больницу,Слава Богу ничего страшного, но мне срочно нужны деньги .Где можно взять в займ без лишней возни?

Многие банки, сейчас кредитный карты дают довольно просто. Можете попробовать оформить её. Многие банки, сейчас кредитный карты дают довольно просто. Можете попробовать оформить её.

Да, у меня кстати есть такая карта, часто её использую. Только нужно вовремя Да, у меня кстати есть такая карта, часто её использую. Только нужно вовремя гасить кредит , что бы проценты не набегали. Если это успеть сделать, то ни какой дополнительной платы не взимается. Там 50 дней без процентов. Вернуться к началу

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