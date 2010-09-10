где взять деньги
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
где взять деньги
Моя мама попала в больницу,Слава Богу ничего страшного, но мне срочно нужны деньги .Где можно взять в займ без лишней возни?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: где взять деньги
Мда, конечно вот это беда. Вообще срочные займы на карту можешь глянуть на портале Финансист. Там есть список банков которые могут помочь тебе в этом вопросе без лишней мороки с документами. Я сама там брала уже не раз, проценты маленькие , так что не почувствуешь что за что-то переплатил. А самое главное, что деньги быстро поступают на счет. Маме передавай скорейшего выздоровления.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: где взять деньги
Хм,я раньше слышал за этот сайт Финансист, сейчас зайду посмотрю. Спасибо большое вам за совет,Наталья)
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: где взять деньги
Если именно срочно то наверное только банк или МФО помогут. А если вообще где заработать деньги на жизнь могу рекомендовать зарегистрироваться на https://2captcha.com/ Потратив несколько часов в день можно получить хорошую прибавку к стипендии или зарплате. Научиться очень легко заполнять КАПЧУ. Даже мой ребенок без труда справляется.где взять деньги
Re: где взять деньги
Алексей Кобзарь писал(а):Моя мама попала в больницу,Слава Богу ничего страшного, но мне срочно нужны деньги .Где можно взять в займ без лишней возни?
Многие банки, сейчас кредитный карты дают довольно просто. Можете попробовать оформить её.
Re: где взять деньги
derigor писал(а):Алексей Кобзарь писал(а):Моя мама попала в больницу,Слава Богу ничего страшного, но мне срочно нужны деньги .Где можно взять в займ без лишней возни?
Многие банки, сейчас кредитный карты дают довольно просто. Можете попробовать оформить её.
Да, у меня кстати есть такая карта, часто её использую. Только нужно вовремя гасить кредит , что бы проценты не набегали. Если это успеть сделать, то ни какой дополнительной платы не взимается. Там 50 дней без процентов.
Re: где взять деньги
С кредитами всегда так, вовремя не погасил, пени капают.
Re: где взять деньги
Потому и надо брать кредит который вам по зубам. Многие берут и берут их. Даже если вам срочно нужны деньги и нужен новый кредит, лучше воспользоваться услугой рефинансирования. И одним кредитом можно погасить сразу несколько и потом только один платить. Или брать в банке где низкая процентная ставка . вот здесь можно быстро взять к примеру кредит 300 000 рублей
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