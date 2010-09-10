Газоанализатор

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Газоанализатор

Сообщение zevc » Сегодня, 11:41

Задумываюсь над тем, чтобы взять себе газоанализатор на летний сезон. По работе приходится лазить по разным неприятным местам, сейчас думаю какой выбрать. Какой можно взять недорого?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Газоанализатор

Сообщение klonik » Сегодня, 12:06

Если главный аспект в выборе это цена, то тогда однозначно смотрите наши, например, этот https://www.inkram.ru/ завод их делает довольно качественно, правда они в розницу не продают… Также можете рассмотреть вариант с немецкими драгерами, они стоят, конечно, не мало, но очень качественные. Правда на поверках разориться можно, но тут уж вам решать по вашим финансам. Крайне не рекомендую японские – деньги дерут, а разницы особой и нет.
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