Сообщение TanyaLoy » Вчера, 21:40

Интересует аренда апартаментов в Черногории, что можете посоветовать для семьи с двумя детьми 3 и 7 лет? Хотим поехать в начале лета на 15 дней, если все нормально будет с границами, предположительно в первой половине июня. Как в это время море, уже теплое? Какие курорты подходят для детского отдыха, где лучше купаться? Есть ли в Черногории аквапарки и другие развлечения для детей? Пожалуйста, ждем ваших советов и предложений. Хотелось бы поселиться в тихом месте, но чтобы не скучать, также важна близость к морю и наличие хорошей кухни в апартаментах.