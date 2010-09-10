Аренда апартаментов в Черногории
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Аренда апартаментов в Черногории
Интересует аренда апартаментов в Черногории, что можете посоветовать для семьи с двумя детьми 3 и 7 лет? Хотим поехать в начале лета на 15 дней, если все нормально будет с границами, предположительно в первой половине июня. Как в это время море, уже теплое? Какие курорты подходят для детского отдыха, где лучше купаться? Есть ли в Черногории аквапарки и другие развлечения для детей? Пожалуйста, ждем ваших советов и предложений. Хотелось бы поселиться в тихом месте, но чтобы не скучать, также важна близость к морю и наличие хорошей кухни в апартаментах.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Аренда апартаментов в Черногории
Поезжайте в Бечичи, это спокойный поселок рядом с Будвой, небольшой и тихий. Сами там отдыхали с детьми в мае, уже нормально купались. Пляж для детей самое то, вход в воду пологий, дно - галечный песок. В Бечичи есть аквапарк Медитерран, еще один в Будве на горе. На пляже катают на бананах, ватрушках, квадроциклах. Купаться безопасно, территория огорожена буйками, спасатели работают. Лежаки, зонтики - все есть. Можно сходить на соседние пляжи в Будву, там тоже для детей хорошо. Насчет аренды - мы снимали апартаменты в отеле Гармония, подробнее https://harmonia-budva.com/arenda-kvart ... ernogorii/ очень понравилось, большая терраса, вид на море, уютно, чисто. С маленькими детьми в Черногорию еще едут в Ульцинь, там мелкий Велика плажа с черным песком, мы туда съездили сами на машине - не понравилось. Вода мутная и местность не особо симпатичная. Один раз можно побывать, но останавливаться там не рекомендую, тем более долго ехать от аэропорта и все достопримечательности далеко.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость