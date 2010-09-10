Оценка рекламных каналов
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 234
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Оценка рекламных каналов
Как вообще можно наработать модель оценки рекламных каналов? Может быть кто-то сталкивался с этим недавно?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 371
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Оценка рекламных каналов
Это все со временем приходит, потому что не так-то просто наработать модель оценки рекламных каналов. Ты можешь применить не тот сервис и все пойдет уже не так. Для себя вынес окончательно, что такое мультиканальная атрибуция https://www.owox.ru/blog/articles/multi ... omparison/ на этом сайте. Там есть живые примеры, так что на основании их ты сможешь построить свою правильную схему.
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