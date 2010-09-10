Криптокошелек
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Криптокошелек
Всем привет, вы уже готовитесь к 8 марта? У нас с мужем 23 февраля и женский день самые главные праздники в году, мы даже НГ так не отмечаем. У меня есть время придумать подарок, хотя хочется, чтобы он сам меня удивил. Вот вы что получали из того, что вас реально удивило?
Re: Криптокошелек
Ооо, вам честно рассказать? Мой бывший парень был большим оригиналом, из-за этого и расстались кстати. Я просила его не креативить с подарком, а просто дать мне денег, чтобы в салон красоты сходить. Ага, дал, только вот как! Выдал мне данные от этого https://myjaxx.io кошелька, сказал, что любит меня так сильно, что может дать только криптовалюту. Сумма, конечно, была приятная, но сама подача это нечто.
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