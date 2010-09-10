Сообщение klonik » Сегодня, 14:24

Всем привет, вы уже готовитесь к 8 марта? У нас с мужем 23 февраля и женский день самые главные праздники в году, мы даже НГ так не отмечаем. У меня есть время придумать подарок, хотя хочется, чтобы он сам меня удивил. Вот вы что получали из того, что вас реально удивило?