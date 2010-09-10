Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:35

Здравствуйте. Я пережила очень сильный стресс, самостоятельно с ним справиться не смогла, обратилась к доктору, он мне прописал препарат, тот оказался очень дорогой. Кто может посовать аналог подешевле, у кого можно узнать такую информацию?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:17

Здравствуйте. В первую очередь вы спросите доктора, так и скажите, что препарат, который он вам прописал, для вас очень дорогой, уверена, он вам посоветует аналог подешевле. Я маме своей после похорон бабушки покупала препарат назначенный доктором тут https://xn--80aaouxs.xn--80asehdb ,у нее тоже был сильнейший стресс, появилась тревога. Но после курса лекарственного препарата все наладилось.
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