Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Я пережила очень сильный стресс, самостоятельно с ним справиться не смогла, обратилась к доктору, он мне прописал препарат, тот оказался очень дорогой. Кто может посовать аналог подешевле, у кого можно узнать такую информацию?
Re: Подскажите
Здравствуйте. В первую очередь вы спросите доктора, так и скажите, что препарат, который он вам прописал, для вас очень дорогой, уверена, он вам посоветует аналог подешевле. Я маме своей после похорон бабушки покупала препарат назначенный доктором тут https://xn--80aaouxs.xn--80asehdb ,у нее тоже был сильнейший стресс, появилась тревога. Но после курса лекарственного препарата все наладилось.
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