Сообщение klonik » Сегодня, 14:35

Здравствуйте. Я пережила очень сильный стресс, самостоятельно с ним справиться не смогла, обратилась к доктору, он мне прописал препарат, тот оказался очень дорогой. Кто может посовать аналог подешевле, у кого можно узнать такую информацию?