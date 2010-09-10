трудовое право
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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трудовое право
Привет! У меня такой вопрос в сфере трудового права. Как правильно составить трудовой договор с работником на год? Трудовое право РФ!!!
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