Выбор платежной системы

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Выбор платежной системы

Сообщение Lionel » Вчера, 18:35

Подскжаите пожалуйста какую выбрать платежную систему для своего сайта? Мне надо чтобы могли расплачиваться и иностранными картами.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Выбор платежной системы

Сообщение Níell » Вчера, 19:14

А вас интересует поддержка карт какой-то определённой станы? Или вы хотите принимать платежи со всего мира? Я не знал что такое возможно. Если только две системы ставить.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Выбор платежной системы

Сообщение Sotas » Вчера, 19:34

Две платежные системы ставить будет накладно и не требуется собственно. Вот этот платежный агрегатор принимает платежи с иностранных карт https://roskassa.net/pricing/ Это очень удобно. Но у него есть и другие преимущества перед другими. Это и гибкие тарифы, низкие процентные ставки, круглосуточная поддержка и простота подключения. В общем сравните с другими и сами убедитесь.
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