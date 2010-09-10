Выбор платежной системы
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Выбор платежной системы
Подскжаите пожалуйста какую выбрать платежную систему для своего сайта? Мне надо чтобы могли расплачиваться и иностранными картами.
Re: Выбор платежной системы
А вас интересует поддержка карт какой-то определённой станы? Или вы хотите принимать платежи со всего мира? Я не знал что такое возможно. Если только две системы ставить.
Re: Выбор платежной системы
Две платежные системы ставить будет накладно и не требуется собственно. Вот этот платежный агрегатор принимает платежи с иностранных карт https://roskassa.net/pricing/ Это очень удобно. Но у него есть и другие преимущества перед другими. Это и гибкие тарифы, низкие процентные ставки, круглосуточная поддержка и простота подключения. В общем сравните с другими и сами убедитесь.
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