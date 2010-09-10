Монтаж фальцевой кровли
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Монтаж фальцевой кровли
Осенью нам перекрыли крышу. Для обустройства фальцевой кровли были применены металлические листы, прямоугольной формы и специальное соединение, благодаря которому обеспечилась полная герметичность всей конструкции без применения каких-либо дополнительных средств. Стоимость монтажа фальцевой кровли вполне доступна и приемлема, как и сам материал - сами гляньте https://kariatidaart.ru/krovelnye-rabot ... oj-krovli/
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