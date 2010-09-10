магазин на винтовку
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
магазин на винтовку
Кто продает магазин на малокалиберную винтовку cz 452? Уже давно хочу новый магазин, но у знакомых нет такого.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 240
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: магазин на винтовку
У знакомых лучше не брать, потому что они могут обмануть, подкрасить его, и будет выглядеть как новый.В магазине ZOSOptic.Ru есть магазины на cz 452 , и всегда товар в наличии, заказывайте смело. Если есть вопросы можете написать в поддержку сайта и консультант вам все подробно объяснит и подскажет правильный вариант.
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