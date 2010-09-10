камеры видеонаблюдения

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

камеры видеонаблюдения

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 фев 2021, 17:05

Посоветуйте, пожалуйста, кто мог бы мне установить камеры видеонаблюдения на работу? Не хочется звонить первым попавшимся, чтобы не обманули.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: камеры видеонаблюдения

Сообщение Наташа Швец » 18 фев 2021, 10:48

Что это за контора у тебя серьезная такая, что нуждается в камерах?У меня муж себе в строительном магазине монтаж видеонаблюдения  делал в  БитРейд. Отличные камеры с HD разрешением, стоимость которых дешевле чем у многих других фирм. На всю установку и оборудование ребята дают гарантию, так что может не парится.Можешь набрать по номеру  7 (812) 248-08-58, чтобы они тебя более подробно ознакомили со своими расценками и услугами.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: камеры видеонаблюдения

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:54

Большое вам спасибо, сейчас обязательно посмотрю эту компанию)
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