камеры видеонаблюдения
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
камеры видеонаблюдения
Посоветуйте, пожалуйста, кто мог бы мне установить камеры видеонаблюдения на работу? Не хочется звонить первым попавшимся, чтобы не обманули.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: камеры видеонаблюдения
Что это за контора у тебя серьезная такая, что нуждается в камерах?У меня муж себе в строительном магазине монтаж видеонаблюдения делал в БитРейд. Отличные камеры с HD разрешением, стоимость которых дешевле чем у многих других фирм. На всю установку и оборудование ребята дают гарантию, так что может не парится.Можешь набрать по номеру 7 (812) 248-08-58, чтобы они тебя более подробно ознакомили со своими расценками и услугами.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: камеры видеонаблюдения
Большое вам спасибо, сейчас обязательно посмотрю эту компанию)
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