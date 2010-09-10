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Stivvi Гость RZN.info Сообщения: 18 Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59 Re: камеры видеонаблюдения Цитата Сообщение Stivvi » Сегодня, 19:14 Наташа Швец писал(а): Что это за контора у тебя серьезная такая, что нуждается в камерах?У меня муж себе в строительном магазине монтаж видеонаблюдения делал в БитРейд. Отличные камеры с HD разрешением, стоимость которых дешевле чем у многих других фирм. На всю установку и оборудование ребята дают гарантию, так что может не парится с выбором проституток у метро Балтийская Что это за контора у тебя серьезная такая, что нуждается в камерах?У меня муж себе в строительном магазине монтаж видеонаблюдения делал в БитРейд. Отличные камеры с HD разрешением, стоимость которых дешевле чем у многих других фирм. На всю установку и оборудование ребята дают гарантию, так что может не парится с выбором проституток у метро Балтийская ) Можешь набрать по номеру 7 (812) 248-08-58, чтобы они тебя более подробно ознакомили со своими расценками и услугами.



Отличный совет. Обязательно им воспльзуюсь. Отличный совет. Обязательно им воспльзуюсь. Вернуться к началу

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