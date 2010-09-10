Лечение алкоголизма

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Лечение алкоголизма

Сообщение zevc » Сегодня, 10:10

После того, как отец ушел из семьи, мама начала выпивать. Были такие дни, когда прямо пила до нечеловеческого состояния, причем ее все оправдывали, у человека стресс и все такое. Сейчас пьет немного, но на регулярной основе, говорит, что это единственная радость в жизни. Переживаю за нее очень, ведь сопьется же.
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