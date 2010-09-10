Сообщение zevc » Сегодня, 10:10

После того, как отец ушел из семьи, мама начала выпивать. Были такие дни, когда прямо пила до нечеловеческого состояния, причем ее все оправдывали, у человека стресс и все такое. Сейчас пьет немного, но на регулярной основе, говорит, что это единственная радость в жизни. Переживаю за нее очень, ведь сопьется же.