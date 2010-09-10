Лечение алкоголизма
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Лечение алкоголизма
После того, как отец ушел из семьи, мама начала выпивать. Были такие дни, когда прямо пила до нечеловеческого состояния, причем ее все оправдывали, у человека стресс и все такое. Сейчас пьет немного, но на регулярной основе, говорит, что это единственная радость в жизни. Переживаю за нее очень, ведь сопьется же.
Re: Лечение алкоголизма
Добрый день, сколько она выпивает? Тут смотрела статью, если человек пьет немного, но регулярно, это можно отнести к пищевой зависимости. Ну, типа как кофе по утрам. И опасно это как раз тем, что со временем происходит сбой и доза увеличивается, человек превращается в настоящего алкоголика. Вы бы поговорили с ней, предложили вот тут https://alkonarko-centr.ru/lechenie-alkogolizma/ пройти лечение, оно совсем не страшное. Главное, не осуждайте, покажите, что вы на ее стороне и хотите для нее только самого лучшего.
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