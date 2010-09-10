Септик
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Септик
Здравствуйте, кто сталкивался с подтеканием из септика? Сделали недавно, он точно не заполнен, бактерии вносим своевременно. И все равно рядом с ним постоянно образуется лужа, которая пахнет совсем не розами. Что делать то?
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