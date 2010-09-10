Септик
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Септик
Здравствуйте, кто сталкивался с подтеканием из септика? Сделали недавно, он точно не заполнен, бактерии вносим своевременно. И все равно рядом с ним постоянно образуется лужа, которая пахнет совсем не розами. Что делать то?
Re: Септик
Скорее всего у септика вашего герметичность нарушена. Например, трещина появилась или в местах, где трубы подводятся соединение потекло. Ремонт надо делать, только не самостоятельно. Вызывайте отсюда https://buy-pumps.ru профессионалов, которые смогут оценить ситуацию. А вообще, у нас у соседей такое было, когда у соседки муж в командировку уехал, а она и не знала, что его откачивать надо, просто переполнился.
Re: Септик
Ситуация и правда не очень приятная.
Re: Септик
А попробуйте загуглить эту проблему, может там решение не такое сложное, и тогда можно будет самостоятельно это исправить, без определенных служб. С септиками такое бывает, и в некоторых случаях, нужно просто заменить испорченную деталь, а это дело 5 минут. У самого так было, когда нужно было новую мембрану для компрессора hiblow hp 60 поставить, в итоге после этой операции проблема сразу исчезла.
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