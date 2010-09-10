Сообщение zevc » 17 фев 2021, 10:17

Здравствуйте, кто сталкивался с подтеканием из септика? Сделали недавно, он точно не заполнен, бактерии вносим своевременно. И все равно рядом с ним постоянно образуется лужа, которая пахнет совсем не розами. Что делать то?