Септик

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Септик

Сообщение zevc » 17 фев 2021, 10:17

Здравствуйте, кто сталкивался с подтеканием из септика? Сделали недавно, он точно не заполнен, бактерии вносим своевременно. И все равно рядом с ним постоянно образуется лужа, которая пахнет совсем не розами. Что делать то?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Септик

Сообщение klonik » 17 фев 2021, 11:55

Скорее всего у септика вашего герметичность нарушена. Например, трещина появилась или в местах, где трубы подводятся соединение потекло. Ремонт надо делать, только не самостоятельно. Вызывайте отсюда https://buy-pumps.ru профессионалов, которые смогут оценить ситуацию. А вообще, у нас у соседей такое было, когда у соседки муж в командировку уехал, а она и не знала, что его откачивать надо, просто переполнился.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Септик

Сообщение derigor » Сегодня, 09:32

Ситуация и правда не очень приятная.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Септик

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 09:54

А попробуйте загуглить эту проблему, может там решение не такое сложное, и тогда можно будет самостоятельно это исправить, без определенных служб. С септиками такое бывает, и в некоторых случаях, нужно просто заменить испорченную деталь, а это дело 5 минут. У самого так было, когда нужно было новую мембрану для компрессора hiblow hp 60 поставить, в итоге после этой операции проблема сразу исчезла.
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