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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Посуда

Сообщение zevc » 48 минут назад

Обиделась на мужа, совсем уже обнаглел. Знал, что хочу получить в подарок на день рождения, но решил удивить. Удивил, нет слов – вместо щенка принес домой набор кастрюлек в ромашку, причем явился под вечер и не совсем твердо стоящий на ногах. Подумываю о разводе, потому что извиняться он совсем не собирается.
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