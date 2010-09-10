Сообщение zevc » Сегодня, 10:22

Обиделась на мужа, совсем уже обнаглел. Знал, что хочу получить в подарок на день рождения, но решил удивить. Удивил, нет слов – вместо щенка принес домой набор кастрюлек в ромашку, причем явился под вечер и не совсем твердо стоящий на ногах. Подумываю о разводе, потому что извиняться он совсем не собирается.