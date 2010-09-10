Посуда

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Посуда

Сообщение zevc » Сегодня, 10:22

Обиделась на мужа, совсем уже обнаглел. Знал, что хочу получить в подарок на день рождения, но решил удивить. Удивил, нет слов – вместо щенка принес домой набор кастрюлек в ромашку, причем явился под вечер и не совсем твердо стоящий на ногах. Подумываю о разводе, потому что извиняться он совсем не собирается.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Посуда

Сообщение klonik » 57 минут назад

Ого, я бы своего с таким подарком даже на порог не пустила. Нет, если бы он мне принес кастрюли gipfel cantata, я была бы счастлива. А вот ширпотреб в ромашку увольте, не надо мне такого. Только вот вы не торопитесь разводиться, щенка можно купить самостоятельно, а мужу на все праздники дарить носки или пену для бритья. А перед этим обещать, что он получит что-то очень ему нужное и дорогое.
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