Посуда
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Посуда
Обиделась на мужа, совсем уже обнаглел. Знал, что хочу получить в подарок на день рождения, но решил удивить. Удивил, нет слов – вместо щенка принес домой набор кастрюлек в ромашку, причем явился под вечер и не совсем твердо стоящий на ногах. Подумываю о разводе, потому что извиняться он совсем не собирается.
Re: Посуда
Ого, я бы своего с таким подарком даже на порог не пустила. Нет, если бы он мне принес кастрюли gipfel cantata, я была бы счастлива. А вот ширпотреб в ромашку увольте, не надо мне такого. Только вот вы не торопитесь разводиться, щенка можно купить самостоятельно, а мужу на все праздники дарить носки или пену для бритья. А перед этим обещать, что он получит что-то очень ему нужное и дорогое.
Re: Посуда
Да такое часто бывает.
Re: Посуда
Тоже мне проблема, передарите кастрюли в ромашку кому-то, а сами обновите за счет мужа здесь кухонную посуду https://www.lora.ua/posuda/kukhonnaya-posuda/ . В этом магазине очень большой ассортимент качественной и современной посуды. Вы обязательно подберете себе красивые кастрюли без ромашек. Обратите внимание на этот набор
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