Посуда

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Посуда

Сообщение zevc » 17 фев 2021, 10:22

Обиделась на мужа, совсем уже обнаглел. Знал, что хочу получить в подарок на день рождения, но решил удивить. Удивил, нет слов – вместо щенка принес домой набор кастрюлек в ромашку, причем явился под вечер и не совсем твердо стоящий на ногах. Подумываю о разводе, потому что извиняться он совсем не собирается.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 342
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Посуда

Сообщение klonik » 17 фев 2021, 11:44

Ого, я бы своего с таким подарком даже на порог не пустила. Нет, если бы он мне принес кастрюли gipfel cantata, я была бы счастлива. А вот ширпотреб в ромашку увольте, не надо мне такого. Только вот вы не торопитесь разводиться, щенка можно купить самостоятельно, а мужу на все праздники дарить носки или пену для бритья. А перед этим обещать, что он получит что-то очень ему нужное и дорогое.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Посуда

Сообщение Изаура » Вчера, 22:27

Да такое часто бывает.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Посуда

Сообщение Буцефалия » Вчера, 22:28

Тоже мне проблема, передарите кастрюли в ромашку кому-то, а сами обновите за счет мужа здесь кухонную посуду https://www.lora.ua/posuda/kukhonnaya-posuda/ . В этом магазине очень большой ассортимент качественной и современной посуды. Вы обязательно подберете себе красивые кастрюли без ромашек. Обратите внимание на этот набор
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